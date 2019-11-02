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Нацполиция Закарпатья получила нового руководителя. Фото: Facebook
Нацполиция Закарпатья получила нового руководителяhttps://racurs.ua/n128909-nacpoliciya-zakarpatya-poluchila-novogo-rukovoditelya.htmlРакурс
Александр Канцидайло назначен новым руководителем Национальной полиции Закарпатской области.
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Сегодня нового руководителя ведомства представил руководитель главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, говорится в сообщении главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.
42-летний полковник полиции Канцидайло начал службу в структуре Министерства внутренних дел в 1999 году оперуполномоченным.
До назначения Канцидайло был заместителем начальника департамента оперативно-технических средств Национальной полиции.
Напомним, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев 24 сентября подал в отставку.
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