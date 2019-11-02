Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нацполиция Закарпатья получила нового руководителя. Фото: Facebook

Нацполиция Закарпатья получила нового руководителя

2 ноя 2019, 17:17
999

Александр Канцидайло назначен новым руководителем Национальной полиции Закарпатской области.

Loading...

Сегодня нового руководителя ведомства представил руководитель главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, говорится в сообщении главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

42-летний полковник полиции Канцидайло начал службу в структуре Министерства внутренних дел в 1999 году оперуполномоченным.

До назначения Канцидайло был заместителем начальника департамента оперативно-технических средств Национальной полиции.

Напомним, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев 24 сентября подал в отставку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Скандальный депутат Яременко слагает полномочия главы комитета, но при одном условии

Народный депутат из «Слуги народа» Богдан Яременко сообщил, что написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам. Однако руководству парламента ее передаст при одном условии

Новости Украины
20:17   1 ноя