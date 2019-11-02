Новости Украины

"Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома". Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128910-naftogaz-ukrainy-napravil-v-stokgolmskiy-arbitraj-novyy-isk-protiv-gazproma.html

Ракурс

«Нафтогаз Украины» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж в отношении российской компании «Газпром».

Loading...

Как говорится в сообщении исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко в Facebook, решение по данному арбитражу примут в 2021 году.

Наступила наша очередь подать «Заявление о защите и встречные исковые требования». Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений, — написал он.

По словам Витренко, юристы его компании работали над документами не менее трех месяцев. Также позже он обещал позже объяснить, почему претензии «Газпрома» являются необоснованными.

Напомним, что «Нафтогаз Украины» предъявит российскому «Газпрому» иск на 11 млрд долл.