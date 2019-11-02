Новини України

Дубневич вийде на свободу під заставу. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128913-dubnevych-vyyde-na-svobodu-pid-zastavu.html

Ракурс

Ярослав Дубневич, народний депутат України, підозрюваний у розкраданні державних коштів, вийде під заставу у розмірі 100 млн грн.

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Про це свідчить постанова Вищого Антикорупційного суду. Таким чином, суд не задовольнив клопотання генпрокурора Руслана Рябошапки, який просив взяти Дубневича під варту.

Сума застави повинна бути внесена на спецрахунок протягом п’яти днів.

Крім того, Дубневича зобов’язали з’являтися за першою вимогою до слідчого, детектива або прокурора в суд. Крім того, депутат повинен повідомляти про зміну свого місця проживання або місця роботи, утриматися від спілкування за обставинами кримінального провадження з громадянами, які фігурують у його справі. Також його зобов’язали здати на зберігання свій паспорт громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

Нагадаємо, що раніше Рада зняла депутатську недоторканність і дозволила затримати і заарештувати Дубневича за клопотанням генпрокурора.