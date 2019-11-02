Новости Украины

Дубневич сказал, что у него нет 100 млн залога. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128915-dubnevich-skazal-chto-u-nego-net-100-mln-zaloga.html

Ракурс

Ярослав Дубневич, народный депутат Украины, не сможет внести залог, чтобы выйти на свободу. Он сказал, что у него нет такой суммы.

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По словам нардепа, он удивлен решением суда. При этом он подчеркнул, что сумма оказалась больше, чем просили прокуроры.

Удивило, так как решение судьи даже больше, чем-то, что прокуроры просили. Я не знаю, где смогу найти 100 миллионов, — сказал Дубневич.

Депутат признал, что ему придется сидеть в СИЗО, так как у него нет такой суммы.

Позже в Facebook он написал, что будет подавать апелляцию на решение судьи.

При отсутствии каких-либо доказательств считаю постановление суда необоснованным, потому готовим апелляционную жалобу, — написал он.

Интересно, что в декларации за 2018 год Дубневич указал, что у него есть 2.4 млн долл., 750 тыс. евро и свыше 6 млн грн наличными.

Напомним, что ранее Рада сняла депутатскую неприкосновенность и разрешила задержать и арестовать Дубневича по ходатайству генпрокурора.