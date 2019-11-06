На Киевщине столкнулись автобус и грузовик. Фото: полиция области

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ДТП на трассе Киев — Харьков произошло утром 6 ноября на 100 км пути. Водитель пассажирского автобуса столкнулся с грузовиком марки Mercedes.

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К счастью, 32 пассажира, которые ехали в автобусе, и его водитель не пострадали. А вот водителя грузовика доставили в больницу с травмами. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

Водитель рейсового автобуса Temza, скорее всего, уснул за рулем. Это стало причиной несоблюдения дистанции между транспортными средствами и привело к ДТП. Автобус столкнулся с грузовиком, затем врезался в отбойник и съехал в кювет.

Чтобы обезопасить передвижение других транспортных средств, патрульные приступили к регулированию движения на этом участке трассы. Следственно-оперативная группа занимается установлением обстоятельств ДТП и его оформлением.

Напомним, что недавно в аварии рейсового автобуса в Хмельницкой области пострадали 13 человек, в том числе ребенок.