В декабре Россию отстранят от Олимпиады-2020 – СМИ, фото: phere

https://racurs.ua/n129070-v-dekabre-rossiu-otstranyat-ot-olimpiady-2020-smi.html

Ракурс

Олимпийские игры в 2020 году могут пройти без России.

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт объяснил, почему это должно произойти в 2019 году. На своей странице в Twitter он сообщил подробности.

Как утверждает Зеппельт, чиновники Всемирного антидопингова агентства (WADA) намерены рассмотреть предполагаемые манипуляции с данными Московской лаборатории. Эксперты установят статус соответствия Российского антидопингового агентства. Заседание запланировано на 17 ноября.

Итоговые последствия для России, по данным журналиста, объявят на внеочередном заседании исполкома WADA. Мероприятие пройдет 9 декабря в Лондон или Париже.

Зеппельт также сообщил, ссылаясь на источник в WADA, что российская сторона не ответила на конкретные вопросы. Они не смогли объяснить несоответствие в данных московской антидопинговой лаборатории.

Хайо Зеппельт — немецкий журналист, специализируется на расследовании проблемах с допингом. За серию документальных фильмов о допинге в российском спорте получил «Оскар».

Ранее в США поддержали введение уголовной ответственности за допинговый сговор. Антидопинговый «Акт Родченкова» одобрен Палатой представителей США.