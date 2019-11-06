Синоптики обещают ливни и шквалы. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n129069-pogoda-v-ukraine-uhudshitsya-sinoptiki-obeschaut-segodnya-silnyy-veter-i-dojdi.html

Ракурс

Погода в Украине сегодня ухудшится. Синоптики дали неутешительный прогноз: по всей территории страны ожидается сильный ветер с порывами от 15 до 20 м/с.

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В Прикарпатье и Закарпатской области пройдут сильные дожди. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Погода в Киеве и Киевской области 6 ноября ожидается ветреная, порывы могут достигать скорости 15−20 м/с.

Накануне синоптики прогнозировали, что погоду в Украине 6 ноября будет определять теплая воздушная масса, что обеспечит превышение климатической нормы температуры воздуха в этот период на 6−8 градусов.

Как ранее сообщалось, в США установили, что приложение для Android с прогнозом погоды продает личные данные пользователей.