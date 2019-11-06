Синоптики обіцяють зливи й шквали. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n129069-pogoda-v-ukrayini-pogirshytsya-synoptyky-obicyaut-sogodni-sylnyy-viter-i-doschi.html

Ракурс

Погода в Україні сьогодні погіршиться. Синоптики дали невтішний прогноз: по всій території країни очікується сильний вітер із поривами від 15 до 20 м/с.

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У Прикарпатті та Закарпатській області пройдуть сильні дощі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), посилаючись на дані Гідрометцентру.

Погода в Києві та Київській області 6 листопада очікується вітряна, пориви можуть досягати швидкості 15−20 м/с.

Напередодні синоптики прогнозували, що погоду в Україні 6 листопада визначатиме тепла повітряна маса, що забезпечить перевищення кліматичної норми температури повітря в цей період на 6−8 градусів.

Як раніше повідомлялося, в США встановили, що додаток для Android із прогнозом погоди продає особисті дані користувачів.