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Синоптики обіцяють зливи й шквали. Фото: Ракурс

Погода в Україні погіршиться: синоптики обіцяють сьогодні сильний вітер і дощі

6 лис 2019, 13:12
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Погода в Україні сьогодні погіршиться. Синоптики дали невтішний прогноз: по всій території країни очікується сильний вітер із поривами від 15 до 20 м/с.

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У Прикарпатті та Закарпатській області пройдуть сильні дощі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), посилаючись на дані Гідрометцентру.

Погода в Києві та Київській області 6 листопада очікується вітряна, пориви можуть досягати швидкості 15−20 м/с.

Напередодні синоптики прогнозували, що погоду в Україні 6 листопада визначатиме тепла повітряна маса, що забезпечить перевищення кліматичної норми температури повітря в цей період на 6−8 градусів.

Як раніше повідомлялося, в США встановили, що додаток для Android із прогнозом погоди продає особисті дані користувачів.

Джерело: Ракурс


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