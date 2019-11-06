Середня зарплатня українців досягне 16 тис. грн через три роки, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n129068-serednya-zarplatnya-ukrayinciv-dosyagne-16-tys-grn-cherez-try-roky-minekonomrozvytku.html

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Середня заробітна плата в Україні, макроекономічний показник, який обчислюється як середнє арифметичне значення заробітних плат на підприємствах, у галузях і регіонах, наступного року збільшиться на 17% — до 12,5 тис. грн.

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Такі прогнози щодо зарплатні українців дають у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Зараз же в Україні середня заробітна плата становить близько 10,7 тис. грн, повідомив на своїй сторінці у Facebook глава міністерства Тимофій Милованов.

Макроекономічний прогноз чиновників відомства передбачає її збільшення до 2022 року на 50% — до 16 тис. грн.

Зокрема, передбачено таке підвищення середніх заробітних плат по роках:

у 2020 році — 12 тис. 497 грн;

у 2021 році — 14 тис. 187 грн;

у 2022 році — 16 тис. 47 грн.

Згідно з даними Держстату, розмір середньої номінальної зарплатні штатного працівника в Україні у вересні 2019 року зріс на 18,2% — до 10 тис. 687 грн (порівняно з вереснем 2018 року).