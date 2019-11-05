Бюджет-2020: мінімальну зарплату збільшать до 4 723 грн, фото: pixabay

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Ракурс

Бюджет-2020 передбачає підвищення заробітної плати на 550 гривень.

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У наступному році вона досягне 4 723 грн. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Проект головного фінансового документа країни на відповідній презентації представив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він уже підготовлений до другого читання.

Згідно з ініціативою уряду, рівень мінімальної зарплати 2019 року змінюється. Зараз цей показник становить 4 173 грн. У 2020 році його планують збільшити до 4 723 грн.

На оборону і безпеку чиновники виділили 245,8 млрд грн, а на дорожню інфраструктуру закладені рекордні 73,7 млрд грн. В уряді мають намір шукати інвесторів для розвитку інфраструктури навколо аеропортів. Соціальна сфера з держбюджету отримає 293 млрд грн. На фінансування пенсійних виплат з урахуванням індексації передбачено з цієї суми 173 млрд.

Раніше Олексій Гончарук заявив, що проект бюджету не передбачає підвищення податків. У ньому міститься скорочення дефіциту. За його словами, держава зобов’язана створювати чесні і конкурентні умови для діяльності бізнесу.