Бюджет-2020: минимальную зарплату увеличат до 4 723 грн, фото: pixabay

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Ракурс

Бюджет-2020 предусматривает повышение минимальной заработной платы на 550 гривен.

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В следующем году она достигнет 4 723 грн. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Проект главного финансового документа страны на соответствующей презентации представил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он уже подготовлен ко второму чтению.

Согласно инициативе правительства, уровень минимальной зарплаты 2019 года изменится. Сейчас этот показатель составляет 4 173 грн. В 2020 году его планируют увеличить до 4 723 грн.

На оборону и безопасность чиновники выделили 245,8 млрд грн, а на дорожную инфраструктуру заложены рекордные 73,7 млрд грн. В правительстве намерены искать инвесторов для развития инфраструктуры вокруг аэропортов. Социальная сфера из госбюджета получит 293 млрд грн. На финансирование пенсионных выплат с учетом индексации предусмотрено из этой суммы 173 млрд.

Ранее Алексей Гончарук заявил, что проект бюджета не предусматривает повышения налогов. В нем содержится сокращение дефицита. По его словам, государство обязано создавать честные и конкурентные условия для деятельности бизнеса.