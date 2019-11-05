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Ракурс
Власть продаст «ПриватБанк» в будущем. Фото: delo.ua

Маркарова о судьбе «ПриватБанка»: Развиваем как государственный банк и потом продаем

5 ноя 2019, 13:34
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Министерство финансов докапитализировало «ПриватБанк» на 155,3 млрд грн после его национализации.

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Сейчас любые обратные движения с «ПриватБанком» не соответствуют стратегическим планам Минфина как в долговом, так и в банковском направлениях. В будущем правительство планирует стопроцентно продать банк. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью «Экономический правде».

По банку у нас четкая стратегия: мы его развиваем как государственный банк, минимизируем потери государства от докапитализации и в будущем возвращаем путем прозрачной приватизации, — заявила чиновник.

Маркарова добавила, что сейчас правительство вместе с Международным валютным фондом разрабатывает новый меморандум о сотрудничестве. Новая программа поддержки Украины будет рассчитана на три года и может стать последней для Украины. Сейчас МВФ тоже волнует судьба «ПриватБанка».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинские власти не собираются возвращать «ПриватБанк» бывшим владельцам. Это же касается и других «проблемных» банков.

Источник: Ракурс


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