Власть продаст «ПриватБанк» в будущем. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n129013-markarova-o-sudbe-privatbanka-razvivaem-kak-gosudarstvennyy-bank-i-potom-prodaem.html

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Министерство финансов докапитализировало «ПриватБанк» на 155,3 млрд грн после его национализации.

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Сейчас любые обратные движения с «ПриватБанком» не соответствуют стратегическим планам Минфина как в долговом, так и в банковском направлениях. В будущем правительство планирует стопроцентно продать банк. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью «Экономический правде».

По банку у нас четкая стратегия: мы его развиваем как государственный банк, минимизируем потери государства от докапитализации и в будущем возвращаем путем прозрачной приватизации, — заявила чиновник.

Маркарова добавила, что сейчас правительство вместе с Международным валютным фондом разрабатывает новый меморандум о сотрудничестве. Новая программа поддержки Украины будет рассчитана на три года и может стать последней для Украины. Сейчас МВФ тоже волнует судьба «ПриватБанка».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинские власти не собираются возвращать «ПриватБанк» бывшим владельцам. Это же касается и других «проблемных» банков.