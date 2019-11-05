Новости Украины

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В госбюджете-2020 на образование выделят 145,1 млрд грн: подробности. Фото: РБК

В госбюджете-2020 на образование выделят 145,1 млрд грн: подробности

5 ноя 2019, 13:13
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Проект государственного бюджета на 2020 год сегодня был представлен украинским правительством. На образование в нем заложен 145,1 млрд грн.

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Как рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта бюджета ко второму чтению, правительство планирует обеспечить все школы интернетом, а также развивать программу обмена для молодежи между регионами.

У нас в Украине очень часто человек не выезжает на протяжении своей жизни из своего города и часто его понимание мира сужается до этого города. Мы считаем, что это неприемлемо, мы хотим, чтобы украинцы были людьми мира, — сказал Гончарук.

В планах правительства в новом году стимулировать мобильность детей. По предварительным подсчетам, в данной программе примут участие более 100 тыс. детей. По словам Гончарука, это можно считать своего рода инвестицией, которая будет оказывать положительное влияние на мобильность населения.

Вспомнил премьер и про обещание повысить заработную плату учителям. Он отметил, что на это также предусмотрены средства в бюджете.

Напомним, что государственный бюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Тогда чиновники отметили, что его взяли на основе макроэкономического прогноза, который составил предыдущий Кабмин, и обещали его откорректировать.

Источник: Ракурс


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