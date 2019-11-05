Новости Украины

В правительстве рассказали о повышении зарплаты учителям. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128992-v-pravitelstve-rasskazali-o-povyshenii-zarplaty-uchitelyam.html

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Зарплаты учителям в Украине будут повышены, но не значительно. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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По словам главы правительства, для значительного повышения заработных плат педагогам в стране должен быть значительный экономический рост. В эфире программы Свобода слова на ICTV во вторник, 5 ноября, он сказал, что его команда приложила максимум усилий, чтобы найти средства на повышение зарплат учителям.

Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы. Для того чтобы обеспечить достаточные повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста, — отметил он.

При этом премьер признал, что для значительного роста оклада украинская экономика должна производить больше ресурсов, а также в стране должны повышаться налоги.

Напомним, что в начале марта образовательные эксперты тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали реальную зарплату для украинских учителей в 4 тыс. долл. на месяц, однако, обсуждая, сколько на это нужно государственных денег, они ошиблись в расчетах в 100 раз.