В уряді розповіли про підвищення зарплати вчителям. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128992-v-uryadi-rozpovily-pro-pidvyschennya-zarplaty-vchytelyam.html

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Зарплати вчителям в Україні будуть підвищені, але не значно. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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За словами глави уряду, для значного підвищення заробітних плат освітянам в країні повинне відбуватися значне економічне зростання. В ефірі програми Свобода слова на ICTV у вівторок, 5 листопада, він сказав, що його команда доклала максимум зусиль, щоб знайти кошти на підвищення зарплат вчителям.

Підвищення зарплат будуть, але далеко не такі, які нам хотілося б. Для того щоб забезпечити достатні підвищення, наскільки заслуговують наші вчителі, нам потрібно більше економічного зростання, — зазначив він.

При цьому прем'єр визнав, що для значного зростання окладу українська економіка повинна виробляти більше ресурсів, а також в країні повинні підвищуватися податки.

Нагадаємо, що на початку березня освітні експерти тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського назвали реальну зарплату для українських вчителів в 4 тис. дол. на місяць, проте, обговорюючи, скільки на це потрібно державних грошей, вони помилилися в розрахунках в 100 разів.