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В штабі ООС анонсували розведення сил у Петрівському. Фото: flickr.com

Головні новини за 4 листопада: акції пам’яті Катерини Гандзюк та анонс розведення сил в Петрівському

4 лис 2019, 23:00
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У понеділок, 4 листопада, в Золотому Луганської області офіційно завершилося розведення сил. Відповідну інформацію підтвердив спецпредставник глави ОБСЄ в Україні Мартін Сайдик. Наразі в районі міста Золоте триває процес розмінування територій і демонтаж фортифікаційних споруд.

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Розведення військ у Петрівському Донецької області може відбутися вже 8 листопада. В штабі операції Об'єднаних сил заявили, що процес розведення сил та засобів може розпочатися за умови повного припинення вогню та дотримання режиму тиші впродовж семи днів. Востаннє постріли в районі Петрівського фіксували 29 та 30 жовтня.

Сьогодні річниця смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Радниця міського голови Херсона померла в лікарні 4 листопада 2018 року, після того, як 31 липня на неї вилили літр сірчаної кислоти неподалік від її будинку. Наразі правоохоронці розслідують п’ять кримінальних проваджень: щодо ймовірних замовників, організаторів, пособників; щодо обставин злочину; щодо правоохоронців, які неналежно розслідували злочин. Замовники нападу досі не встановлені.

Акція «Рік без Каті» пройшла в понад 40 містах України і світу. Учасники мітингу у Києві під Офісом президента вимагали покарати винних у смерті Гандзюк.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що в державному бюджеті на 2019 рік не передбачено підвищення податків. У проекті прописане скорочення дефіциту, також документ містить багато інноваційних речей, в які закладена капіталізація зростання.

Сьогодні стало відомо, що народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Луценко 1 листопада подала заяву про припинення повноважень за станом здоров’я. Місце Луценко може зайняти Ірина Никорак, яка під № 26 значиться в списку партії.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав закон про судову реформу. Закон №?1008 передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду вдвічі, зміну дисциплінарних процедур стосовно суддів, повну заміну Вищої кваліфікаційної комісії суддів та створення комісії з етики при Вищій раді правосуддя.

Джерело: Ракурс


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Головні новини за 4 листопада: акції пам’яті Катерини Гандзюк та анонс розведення сил в Петрівському

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