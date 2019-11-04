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У Росії відмовляються повертати кораблі ВМС України. Фото: flickr.com

У Росії відповіли на вимогу Києва повернути захоплені на Азові кораблі

4 лис 2019, 22:20
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Представник Ради Федерації Сергій Цеков заявив про необхідність визнання Україною «провокації» у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

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Це є умовою для повернення захопленої корабельної групи Військово-морських сил ЗСУ. Так російський депутат відреагував на ноту МЗС України з вимогою віддати військові кораблі. Про це 4 листопада повідомляє ТАСС.

За словами так званого сенатора від окупованого Криму Ольги Ковітіді, Україна хоче використати захоплені кораблі для «політичного демаршу». Представниця країни-агресора заявила, що Україна «створює політичну провокацію».

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило Російській Федерації ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року. У відомстві заначили, що Росія повинна чітко визначити дату і місце, звідки Україна зможе забрати кораблі.

Як відомо, 25 листопада минулого року російські військові обстріляли і захопили українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» в Азовському морі. Внаслідок російської агресії в полон потрапили 24 українські військові моряки. У вересні вони повернулися в Україну в рамках програми обміну полоненими.


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