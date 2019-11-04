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Україна відправила ноту РФ з вимогою повернути захоплені кораблі. Фото: КМУ

Україна відправила ноту РФ з вимогою повернути захоплені кораблі

4 лис 2019, 14:47
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Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, заявив, що його відомство направило Російській Федерації ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені в Керченській протоці в листопаді минулого року.

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Під час сьогоднішньої прес-конференції міністр сказав, що РФ повинна чітко визначити дату і місце, звідки Україна зможе забрати кораблі.

При цьому Пристайко закликав РФ не затягувати час і повернути кораблі якомога швидше. Він допустив, що в РФ навмисно відкладає процес для того, щоб замаскувати наслідки обстрілу.

Ми готові в будь-яку точку прибути за ними в найкоротший час. Цікаво буде також побачити стан кораблів і чи залишаться на них сліди від обстрілів річної давнини, коли їх брали з екіпажами в полон, — зазначив він.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські військові обстріляли і захопили українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу».

Тоді в полон потрапили 24 українські військові моряки.

На початку вересня в рамках обміну полоненими між Києвом і Москвою вони повернулися в Україну.

Нагадаємо, в середині жовтня стало відомо, що звільнені моряки пройдуть курс лікування та реабілітації в Латвії.

Джерело: Ракурс


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