Украина отправила ноту РФ с требованием вернуть захваченные корабли. Фото: КМУ

https://racurs.ua/n128967-ukraina-otpravila-notu-rf-s-trebovaniem-vernut-zahvachennye-korabli.html

Ракурс

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, заявил, что его ведомство направило Российской Федерации ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Loading...

Во время сегодняшней пресс-конференции министр подчеркнул, что РФ должна четко обозначить дату и место, откуда Украина сможет забрать корабли.

При этом Пристайко призвал РФ не затягивать время и вернуть корабли как можно скорее. Он допустил, что в РФ намеренно откладывает процесс для того, чтобы замаскировать последствия обстрела.

Мы готовы в любую точку прибыть за ними в кратчайшее время. Интересно будет также увидеть состояние кораблей и останутся ли на них следы от обстрелов годичной давности, когда их брали с экипажами в плен, — отметил он.

Напомним, что 25 ноября 2018 года российские военные обстреляли и захватили украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу».

Тогда в плен попали 24 украинские военные моряки.

В начале сентября в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой они вернулись в Украину.

Напомним, в середине октября стало известно, что освобожденные моряки пройдут курс лечения и реабилитации в Латвии.