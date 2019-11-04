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Закон о судебной реформе подписал президент Зеленский, фото — РБК-Украина

Закон о судебной реформе подписал президент Зеленский

4 ноя 2019, 14:46
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Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября подписал закон о судебной реформе, который в конце августа внес в Раду.

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Как свидетельствуют данные на сайте парламента закон № 1008 31 октября подписал спикер Рады и послал его президенту.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» 16 октября народные депутаты приняли в целом несмотря на критику Верховного суда и иностранных партнеров Украины.

В прошлый четверг Рада отклонила постановление об отмене законопроекта, а председатель Верховного суда Валентина Данишевская неоднократно заявляла, что судебная реформа Зеленского посягает на независимость третьей власти. Ветировать закон просил главу государства пленум Верховного суда, одобрение судебной реформы вызвало критику генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и посла ЕС в Украине Матти Маасикаса.

Судебная реформа Зеленского предусматривает сокращение количества судей Верховного суда вдвое, изменение дисциплинарных процедур в отношении судей, полную замену Высшей квалификационной судей и создание комиссии по этике при Высшем совете правосудия.

Вводится новый порядок формирования ВККС, согласно которого назначение на должности 12 членов комиссии будет осуществляться ВСП.

Источник: Ракурс


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