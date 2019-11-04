Новости Одессы: мэр Труханов восторженно высказался о советском маршале Жукова, фото — Думская

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Мэр Одессы Геннадий Труханов восторженно высказался о советском маршале Георгие Жукова. В эти дни патриотически настроенные активисты упорно борются с барельефом Жукова, который находился на стене здания областного военкомата.

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Труханов прокомментировал эти события на аппаратном совещании 4 ноября. Он признался в комплиментарном отношении к советскому маршалу, поскольку «закончил военное училище», а «маршал Победы является тем, кто остановил распространение фашизма и нацизма», сообщает «Думская».

Этот человек всегда будет на устах людей! — заявил Труханов и обозвал «умниками» тех, кто внес фамилию Жукова в список закона о декоммунизации.

В прошлый четверг барельеф Жукову, который находился на стене здания областного военкомата, демонтировали. Работы провела общественная организация «Національний спротив». Впоследствии здесь прошел митинг, который организовал депутат Одесского горсовета от «Оппоблока» Богдан Гиганов. А в воскресенье на месте барельефа появилась кирпичная кладка.

Напомним, что в 2018 году Институт нацпамяти определил судьбу памятников Жукову в Украине — все они должны быть демонтированы, а объекты топонимики, названные в его честь — переименованы. Это произошло после того, как в Харькове неизвестные разбили мемориальную доску Жукова.

Жуков в 1920—1921 годах участвовал в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине, а в годы Второй мировой войны его приказы стали причиной гибели сотен тысяч украинцев, призванных в ряды Красной армии. Кроме того, Жуков руководил военными учениями на Тоцком полигоне в 1954 году, во время которых до 65 тыс. советских солдат были подвержены действию радиационного излучения. В 1956 году он был одним из инициаторов подавления национального восстания в Венгрии.