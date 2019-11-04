Новини Одеси: мер Труханов захоплено висловився про радянського маршала Жукова, фото — Думська

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Мер Одеси Геннадій Труханов захоплено висловився про радянського маршала Георгія Жукова. У ці дні патріотично налаштовані активісти затято борються із барельєфом Жукова, який знаходився на стіні будівлі обласного військкомату.

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Труханов прокоментував ці події на апаратній нараді 4 листопада. Він зізнався в компліментарному ставленні до радянського маршала, оскільки «закінчив військове училище», а «маршал Перемоги є тим, хто зупинив поширення фашизму і нацизму», повідомляє «Думська».

Ця людина завжди буде на устах людей! — заявив Труханов і обізвав «розумниками» тих, хто вніс прізвище Жукова в список закону про декомунізацію.

Минулого четверга барельєф Жукову, який знаходився на стіні будівлі обласного військкомату, демонтували. Роботи провела громадська організація «Національний спротив». Згодом тут пройшов мітинг, який організував депутат Одеської міськради від «Опоблоку» Богдан Гіганов. А у неділю на місці барельєфа з’явилася цегляна кладка.

Нагадаємо, що у 2018 році Інститут нацпам’яті визначив долю пам’ятників Жукову в Україні — усі вони повинні бути демонтовані, а об'єкти топоніміки, названі на його честь — перейменовані. Це сталося після того, як у Харкові невідомі розбили меморіальну дошку Жукова.

Жуков у 1920—1921 роках брав участь у придушенні селянського повстання на Тамбовщині, а у роки Другої світової війни його накази стали причиною загибелі сотень тисяч українців, призваних до лав Червоної армії. Крім того, Жуков керував військовими навчаннями на Тоцькому полігоні 1954 року, під час яких до 65 тис. радянських солдатів були піддані дії радіаційного випромінювання. У 1956 році він був одним з ініціаторів придушення національного повстання в Угорщині.