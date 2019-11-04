«Укрзалізниця» запустить додаткові поїзди "Інтерсіті +", фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n128964-ukrzaliznycya-zapustyt-dodatkovi-poyizdy-intersiti.html

Ракурс

«Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів «Інтерсіті +".

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Глава правління компанії Євген Кравцов розповів про найближчі плани. У прес-службі «Укрзалізниці» опублікували відповідне повідомлення.

З’ясувалося, що уряд в наступні п’ять років має намір збільшити кількість таких поїздів на 10 одиниць. Парк цієї техніки збільшиться вдвічі. Він вважає, що рішення дозволить надати пасажирам якісні послуги і кращий сервіс.

Кравцов додав, що з виконання капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів «Укрзалізниця» встановила рекорд. Було відремонтовано близько 200 пасажирських вагонів. Це рекордні показники за останні 7 років. У 2019 році планується провести ремонт близько 40 вагонів.

«Інтерсіті +" — це денні швидкісні потяги в Україні. Вони курсують із Києва до Харкова, Львова, Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Покровска, Кривого Рогу, Константинівки, Тернополя, а також Перемишля.

У 2018 році, за даними «Укрзалізниці», швидкісними поїздами скористалися 5 млн 660 тис. пасажирів. Це на 9% більше, ніж у 2017 році.

Нагадаємо, в жовтні «Укрзалізниця» звільнила більше половини керівників. Менеджмент із питань пасажирських перевезень втратив посади через зловживання.