ОБСЄ підтвердила завершення розведення сил в Золотому. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128963-obsie-pidtverdyla-zavershennya-rozvedennya-syl-v-zolotomu.html

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Розведення сил у Золотому Луганської області офіційно завершено. Про це сьогодні повідомив спецпредставник глави ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік.

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За словами представника моніторингової місії, він вітає завершення виведення сил і засобів в даному населеному пункті та початок робіт з розмінування, йдеться на сайті ОБСЄ.

Натхнений прогресом у Станиці-Луганській та Золотому, я настійно закликаю сторони зробити все необхідне для якнайшвидшого розведення сил в районі Петрівського, — сказав він.

Сайдік висловив сподівання, що такі кроки «сприятимуть зміцненню довіри між сторонами та мирному врегулюванню конфлікту на сході України».

Нагадаємо, що в районі міста Золоте триває процес розмінування територій і демонтаж фортифікаційних споруд. Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд — до 25 листопада.