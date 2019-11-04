Окупований Крим: в СБУ розповіли, як ФСБ вербує українців, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/ua/n128961-shantaj-pogrozy-i-stalinski-metody-v-sbu-rozpovily-yak-fsb-verbuie-ukrayinciv-pid-chas-poyizdok.html

Ракурс

Служба безпеки розповіла, як ФСБ вербує громадян України під час поїздок до окупованого Криму.

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Контррозвідники спецслужби виокремили декілька методів, за допомогою яких росіяни із так званого Прикордонного управління ФСБ у Республіці Крим примушують українських громадян, які регулярно їздять на окупований півострів, давати згоду на конфіденційне співробітництво.

Росіяни вербують українців, щоб збирати інформацію стосовно українських силовиків та прикордонників, які працюють в районі адмінкордону.

Передусім вербують українців, які працевлаштувались у Криму і регулярно їздять через адмінкордон, а також перевізників. ФСБ використовує інформацію від завербованих для того, щоб підібратися до українських військовослужбовців та правоохоронців.

Форми роботи ФСБ такі: штучне створення компрометуючих ситуацій, шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск. Росіяни також постійно погрожують винесенням постанови про заборону в’їзду на півострів.

Контррозвідка встановила одного із найзатятіших вербувальників українців. Це співробітник ФСБ РФ у Криму 37-річний Алмаз Батталов (уродженець міста Баймак, Республіка Башкортостан).

СБУ стверджує, що цей чекіст безпосередньо здійснює фільтраційні заходи на пункті пропуску «Джанкой» і є прихильником сталінських часів. Батталов не цурається у своїй роботі найбрудніших методів.

В українській спецслужбі нагадали, що від кримінальної відповідальності за шпигунство звільняються ті завербовані особи, які, отримавши завдання, відмовилися від його виконання та повідомили про це органи влади України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ФСБ примушує мешканців Криму збирати інформацію про проукраїнськи налаштованих жителів півострова. Окупанти змушують працівників сфери надання інтернет-послуг давати згоду на конфіденційне співробітництво.