Оккупированный Крым: в СБУ рассказали, как ФСБ вербует украинцев, фото — "Громадське"

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Ракурс

Служба безопасности рассказала, как ФСБ вербует граждан Украины во время поездок в оккупированный Крым.

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Контрразведчики спецслужбы выделили несколько методов, с помощью которых россияне из так называемого Пограничного управления ФСБ по Республике Крым заставляют украинских граждан, которые регулярно ездят на оккупированный полуостров, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

Россияне вербуют украинцев, чтобы собирать информацию относительно украинских силовиков и пограничников, работающих в районе админграницы.

Прежде всего вербуют украинских граждан, которые трудоустроились в Крыму и регулярно ездят через админгарницу, а также перевозчиков. ФСБ использует информацию от завербованных для того, чтобы подобраться к украинским военнослужащим и правоохранителям.

Формы работы ФСБ следующие: искусственное создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Россияне также постоянно угрожают вынесением постановления о запрете въезда на полуостров.

Контрразведка установила одного из самых ярых вербовщиков украинцев. Это сотрудник ФСБ РФ в Крыму 37-летний Алмаз Батталов (уроженец города Баймак, Республика Башкортостан).

СБУ утверждает, что этот чекист непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска «Джанкой» и является сторонником сталинских времен. Батталов не чурается в своей работе самых грязных методов.

В украинской спецслужбе напомнили, что от уголовной ответственности за шпионаж освобождаются те завербованные лица, которые, получив задание, отказались от его исполнения и сообщили об этом органы власти Украины.

Ранее «Ракурс» сообщал, что ФСБ заставляет жителей Крыма собирать информацию о проукраински настроенных жителях полуострова. Оккупанты заставляют работников сферы предоставления интернет-услуг давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.