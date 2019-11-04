Світоліна поліпшила показники в оновленому рейтингу WTA. Фото: WTA

https://racurs.ua/ua/n128962-svitolina-polipshyla-pokaznyky-v-onovlenomu-reytyngu-wta.html

Ракурс

Еліна Світоліна, найкраща тенісистка України, піднялася на одну сходинку в оновленому рейтингу WTA за підсумками сезону, що завершився.

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Так, на рахунку українки 5075 балів. Першу сходинку утримує австралійка Ешлі Барті, яка обіграла Світоліну у фіналі Підсумкового турніру WTA.

У новому рейтингу українка обійшла Петру Квітову, яка разом з нею грала на Підсумковому турнірі WTA.

Крім того, в новому рейтингу на два рядки поліпшила позиції українка Даяна Ястремська, яка тепер знаходиться на рекордній для себе 22 позиції. Крім того, особистий рекорд оновила і Катаріна Завацька, яка піднялася на сім сходинок (110).

Леся Цуренко піднялася на одну сходинку і тепер 70, а Катерина Козлова знизилася на п’ять рядків і тепер 89.

Нагадаємо, що у фіналі Підсумкового турніру українка у двох сетах програла австралійці Ешлі Барті з рахунком 3:6, 4:6.