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Ракурс
Світоліна поліпшила показники в оновленому рейтингу WTA. Фото: WTA

Світоліна поліпшила показники в оновленому рейтингу WTA

4 лис 2019, 13:28
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Еліна Світоліна, найкраща тенісистка України, піднялася на одну сходинку в оновленому рейтингу WTA за підсумками сезону, що завершився.

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Так, на рахунку українки 5075 балів. Першу сходинку утримує австралійка Ешлі Барті, яка обіграла Світоліну у фіналі Підсумкового турніру WTA.

У новому рейтингу українка обійшла Петру Квітову, яка разом з нею грала на Підсумковому турнірі WTA.

Крім того, в новому рейтингу на два рядки поліпшила позиції українка Даяна Ястремська, яка тепер знаходиться на рекордній для себе 22 позиції. Крім того, особистий рекорд оновила і Катаріна Завацька, яка піднялася на сім сходинок (110).

Леся Цуренко піднялася на одну сходинку і тепер 70, а Катерина Козлова знизилася на п’ять рядків і тепер 89.

Нагадаємо, що у фіналі Підсумкового турніру українка у двох сетах програла австралійці Ешлі Барті з рахунком 3:6, 4:6.

Джерело: Ракурс


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