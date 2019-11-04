Співачка Maruv отримала нагороду MTV Europe Music Awards, фото: Instagram

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Ракурс

Співачка з України Maruv отримала MTV Europe Music Awards як найкраща виконавиця з Російської Федерації.

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В іспанській Севільї 3 листопада відбулася церемонія вручення нагород. Про це повідомляється на сайті премії.

Крім Maruv, на нагороду претендували співачка Zivert, репери Noize MC та Face, а також петербурзький гурт Little Big.

Нагороду за краще відео отримала представниця американського шоу-бізнесу Тейлор Свіфт. Експерти оцінили її роботу за кліп ME. У категоріях «Найкраща пісня» та «Новий виконавець» першою стала Біллі Айліш. За найбільшу кількість фанатів нагородили південнокорейську групу BTS. Серед інших лауреатів були Мартін Гарікс, Нікі Мінаж, Green Day та Muse.

Співачка Maruv навесні 2019 року перемогла в Національному відборі на «Євробачення» від України, але через гастролі в РФ до участі в пісенному фестивалі її не допустили. Вона не стала підписувати угоду з пунктом про відмову від концертів на території РФ.

Нагадаємо, в жовтні стало відомо, яким буде слоган Євробачення-2020. Конкурс наступного року відбудеться в Нідерландах.