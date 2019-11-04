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ОБСЕ подтвердила завершение отвода сил в Золотом. Фото: РБК

ОБСЕ подтвердила завершение отвода сил в Золотом

4 ноя 2019, 14:01
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Разведение сил в Золотом Луганской области официально завершено. Об этом сегодня сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик.

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По словам представителя мониторинговой миссии, он приветствует завершение вывода сил и средств в данном населенном пункте и начало работ по разминированию, говорится на сайте ОБСЕ.

Воодушевленный прогрессом в Станице-Луганской и Золотом, я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое для скорейшего разведения сил в районе Петровского, — сказал он.

Сайдик выразил надежду, что такие шаги «будут способствовать укреплению доверия между сторонами и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины».

Напомним, что в районе города Золотое продолжается процесс разминирования территорий и демонтаж фортификационных сооружений. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений — до 25 ноября.

Источник: Ракурс


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