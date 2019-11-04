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«Укрзализныця» запустит дополнительные поезда "Интерсити+", фото: Википедия

«Укрзализныця» запустит дополнительные поезда «Интерсити+"

4 ноя 2019, 14:05
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«Укрзализныця» увеличит количество поездов «Интерсити+".

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Глава правления компании Евгений Кравцов рассказал о ближайших планах. В пресс-службе «Укрзализныци» опубликовали соответствующее сообщение.

Выяснилось, что правительство в следующие пять лет намерено увеличить количество таких поездов на 10 единиц. Парк этой техники увеличится в два раза. Он считает, что решение позволит предоставить пассажирам качественные услуги и лучший сервис.

Кравцов добавил, что по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов «Укрзализныця» установила рекорд. Были отремонтированы около 200 пассажирских вагонов. Это рекордные показатели за последние 7 лет. В 2019 году планируется провести ремонт около 40 вагонов.

«Интерсити+" — это дневные скоростные поезда в Украине. Они курсируют из Киева в Харьков, Львов, Днепр, Запорожье, Днепр, Одессу, Покровск, Кривой Рог, Константиновку, Тернополь, а также в Перемышль.

В 2018 году, по данным «Укрзализныци», скоростными поездами воспользовались 5 млн 660 тыс. пассажиров. Это на 9% больше, чем в 2017 году.

Напомним, в октябре «Укрзализныця» уволила более половины руководителей. Менеджмент по вопросам пассажирских перевозок лишился должностей из-за злоупотреблений.

Источник: Ракурс


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