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Ракурс
Коррупция в Укрзализныце: возбуждено 11 дел в отношении бывших руководителей. Фото: pixabay

«Укрзализныця» уволила более половины руководителей из-за злоупотреблений

22 окт 2019, 17:11
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«Укрзализныця» уволила 50% руководителей подразделений по вопросам пассажирских перевозок.

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В отношении бывших сотрудников открыли 11 уголовных производств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании.

Евгений Кравцов, председатель правления «Укрзализныци», заявил, что пассажирские перевозки должны проходить на высоком уровне: исправность и чистота поездов и качество сервиса следует привести в соответствие с европейскими стандартами.

Глава компании отметил, что тех руководителей, которые заподозрены в участии в коррупционных схемах, безотлагательно уволят. Уже лишились высоких должностей 22 сотрудника, которые работали в филиале «Пассажирская компания». Среди них — начальники депо, вокзалов и вагонных участков.

Уволенных чиновников подозревают в злоупотреблениях. По данному факту возбуждены уголовные производства, в четырех из них расследования уже закончены. Похищенное имущество «Укрзализныци» возвращено, а убытки — возмещены.

Ранее в «Укрзализныце» предложили отказаться от традиционных подстаканников для чая и кофе и заменить их бумажными изделиями. Пользователи соцсетей раскритиковали инициативу ведомства.

Источник: Ракурс


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