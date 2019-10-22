Корупція в Укрзалізниці: порушено 11 справ стосовно колишніх керівників. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n128432-ukrzaliznycya-v-pasajyrskomu-sektori-zvilnyla-bilshe-polovyny-kerivnykiv.html

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«Укрзалізниця» звільнила 50% керівників підрозділів із питань пасажирських перевезень.

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Стосовно колишніх співробітників відкрили 11 кримінальних проваджень. Про це сьогодні повідомила прес-служба компанії.

Євген Кравцов, голова правління «Укрзалізниці», заявив, що пасажирські перевезення мають відбуватися на високому рівні: справність і чистота поїздів та якість сервісу повинні відповідати європейським стандартам.

Очільник компанії зазначив, що тих керівників, які запідозрені в участі у корупційних схемах, невідкладно звільнять. Вже втратили високі посади 22 співробітники, які працювали у філії «Пасажирська компанія». Серед них — начальники депо, вокзалів і вагонних дільниць.

Звільнених чиновників підозрюють у зловживаннях. За цим фактом відкрито кримінальні провадження, в чотирьох із них розслідування вже завершено. Викрадене майно «Укрзалізниці» повернуто, а збитки — відшкодовано.

Раніше в «Укрзалізниці» запропонували відмовитися від традиційних підсклянників для чаю та кави і замінити їх паперовими виробами. Користувачі соцмереж розкритикували ініціативу відомства.