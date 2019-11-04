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Ракурс
Закон про судову реформу підписав президент Зеленський, фото — РБК-Україна

Закон про судову реформу підписав президент Зеленський

4 лис 2019, 14:46
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Президент України Володимир Зеленський 4 листопада підписав закон про судову реформу, який наприкінці серпня вніс до Ради.

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Як свідчать дані на сайті парламенту закон № 1008 31 жовтня підписав спікер Ради і надіслав його президенту.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» 16 жовтня народні депутати прийняли в цілому попри критику Верховного суду та іноземних партнерів України.

Минулого четверга Рада відхилила постанови про скасування законопроекту, а голова Верховного суду Валентина Данішевська неодноразово заявляла, що судова реформа Зеленського започатковує посягання на незалежність третьої влади. Ветувати закон просив главу держави пленум Верховного суду, схвалення судової реформи викликало критику генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич і посла ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Судова реформа Зеленського передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду вдвічі, зміну дисциплінарних процедур стосовно суддів, повну заміну Вищої кваліфкомісії суддів та створення комісії з етики при Вищій раді правосуддя.

Запроваджується новий порядок формування ВККС, за яким призначення на посади 12 членів комісії здійснюватиметься ВРП.

Джерело: Ракурс


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