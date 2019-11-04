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В России отказываются возвращать корабли ВМС Украины. Фото: flickr.com

В России ответили на требование Киева вернуть захваченные на Азове корабли

4 ноя 2019, 22:20
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Представитель Совета Федерации Сергей Цеков заявил о необходимости признания Украиной «провокации» в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Это является условием для возвращения захваченной корабельной группы Военно-морских сил ВСУ. Так российский депутат отреагировал на ноту МИД Украины с требованием отдать военные корабли. Об этом 4 ноября сообщает ТАСС.

По словам так называемого сенатора от оккупированного Крыма Ольги Ковитиди, Украина хочет использовать захваченные корабли для «политического демарша». Представительница страны-агрессора заявила, что Украина «создает политическую провокацию».

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В ведомстве отметили, что Россия должна четко определить дату и место, откуда Украина сможет забрать корабли.

Как известно, 25 ноября прошлого года российские военные обстреляли и захватили украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» в Азовском море. Вследствие российской агрессии в плен попали 24 украинских военных моряка. В сентябре они вернулись в Украину в рамках программы обмена пленными.


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