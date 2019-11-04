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Ракурс
Владимир Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на Гандзюк. Фото: president.gov.ua

Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк

4 ноя 2019, 21:48
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Владимир Зеленский, президент Украины, пообещал найти и наказать заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

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Так глава государства отреагировал на сегодняшние акции «Год без Кати», посвященные годовщине смерти советника городского головы Херсона. Об обещании Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю, — говорится в сообщении.

Как известно, сегодня возле Офиса президента в Киеве состоялась акция «Год без Кати». Активисты призвали власти наказать виновных в нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Во время митинга отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что надеется, что расследование активизируется с новым генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Сегодня прошел год, как умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк. Она не выжила после того, как 31 июля на нее вылили литр серной кислоты недалеко от ее дома. Заказчики нападения до сих пор не установлены.

Напомним, 4 ноября в Киеве и городах Украины состоялись акции «Год без Кати». Аналогичные митинги пришли в городах Соединенных Штатов Америки, Канады, Германии, Франции, Польши.

Источник: Ракурс


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