Год без Кати: сегодня годовщина смерти Гандзюк, заказчики нападения не установлены, фото — Фейсбук В.Гандзюк

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Ракурс

Год назад, 4 ноября 2018 года, советник городского головы Херсона Екатерина Гандзюк умерла в больнице после того, как 31 июля на нее вылили литр серной кислоты неподалеку от ее дома.

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Женщина с ожогами попала в реанимацию, впоследствии ее срочно перевезли в Киев. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице. Активисты и знакомые сообщили, что она умерла от разрыва тромба. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

Катю убили не 4 ноября, и даже не 31 июля. 31 июля ее пытали, а затем убивали 96 дней — 96 дней сплошной боли и страдания. Я не знаю, кем надо быть, чтобы обречь молодую девушку на такую ​​смерть, — сказал во время прощания с Гандзюк Херсонский мэр Владимир Николаенко.

К Екатерине Гандзюк у херсонцев было разное отношение, о чем рассказала журналистам на церемонии прощания депутат Херсонского городского совета Оксана Дьякова.

Катя была активной, Катя была разной. Ее многие любили, многие не любил. Но никто не имеет права лишать жизни другого человека, нельзя так поступать с людьми, — сказала тогда депутат.

Сначала полиция квалифицировала преступление, как хулиганство, потом назвала умышленным убийством. Расследование установило круг подозреваемых исполнителей и организатора преступления: Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Сергея Торбина. Их арестовали, судили. Эти лица признали вину, подписали соглашение со следствием и получили от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Организаторами преступления, по данным следствия, является Игорь Павловский и Алексей Левин, а заказчиком — председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Павловского арестовывали, но впоследствии отпустили под домашний арест. Сейчас он без меры пресечения. Левин сбежал (вероятно, за границу) в начале расследования и находится в розыске. Мангера арестовали, он вышел под залог. Сейчас продолжает руководить областным советом и носит электронный браслет. Его производство объединили с делом Левина, но приостановили в связи с розыском последнего.

Активисты и родные Гандзюк считают, что к нападению на Екатерину причастны и бывший председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук и правоохранители, которые помогали бежать Левину и ненадлежащим образом расследовали преступление.

По данным СБУ, сейчас расследуется пять уголовных производств:

относительно вероятных заказчиков, организаторов, пособников; относительно обстоятельств преступления — поджог леса, его незаконная вырубка и хищение бюджетных средств; в отношении правоохранителей, которые ненадлежащим образом расследовали преступление.

Генпрокуратура 30 октября передала СБУ производства в отношении правоохранителей по делу об убийстве Гандзюк. В спецслужбе считают, что ее заказали несколько человек.

Вечером 4 ноября в 40 городах Украины и мира пройдет акция «Год без Кати». Одна из них запланирована на 19.00 на улице Банковой в Киеве (около Офиса президента). На нее отец Екатерины пригласил президента Украины Владимира Зеленского.