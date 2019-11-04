Рік без Каті: сьогодні річниця смерті Гандзюк, замовники нападу не встановлені, фото — Фейсбук В.Гандзюк

https://racurs.ua/ua/n128953-rik-bez-kati-sogodni-richnycya-smerti-gandzuk-zamovnyky-napadu-ne-vstanovleni-foto.html

Ракурс

Рік тому, 4 листопада 2018 року, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк померла у лікарні після того, як 31 липня на неї вилили літр сірчаної кислоти неподалік від її будинку.

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Жінка з опіками потрапила в реанімацію, згодом її терміново перевезли до Києва. 4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні. Активісти та знайомі повідомили, що вона померла від розриву тромбу. Офіційна причина смерті: поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

Катю вбили не 4 листопада, і навіть не 31 липня. 31 липня її катували, а потім вбивали 96 днів — 96 днів суцільного болю і страждання. Я не знаю, ким треба бути, щоб приректи молоду дівчину на таку смерть, — сказав під час прощання з Гандзюк Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко.

До Катерини Гандзюк у херсонців було різне ставлення, про що розповіла журналістам присутня на церемонії прощання депутат Херсонської міської ради Оксана Д’якова.

Катя була активною, Катя була різною. Її багато хто любив, багато хто не любив. Але ніхто не має права позбавляти життя іншу людину, не можна так чинити з людьми, — сказала тоді депутат.

Спочатку поліція кваліфікувала злочин, як хуліганство, потім — умисним вбивством. Розслідування встановило коло підозрюваних виконавців та організатора злочину: Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова і Сергія Торбіна. Їх арештували, судили. Ці особи визнали провину, підписали угоду зі слідством і отримали від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Співорганізаторами злочину, за даними слідства, є Ігор Павловський та Олексій Левін, а замовником — голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Павловського арештовували, але згодом відпустили під домашній арешт. Нині він без запобіжного заходу. Левін утік (ймовірно, за кордон) на початку розслідування та перебуває у розшуку. Мангера арештували, він вийшов під заставу. Нині продовжує керувати обласною радою і носить електронний браслет. Його провадження об'єднали зі справою Левіна, але призупинили у зв’язку з розшуком останнього.

Активісти і рідні Гандзюк вважають, що до нападу на Катерину причетні й колишній голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, його заступник Євген Рищук та правоохоронці, які допомагали тікати Левіну і неналежно розслідували злочин.

За даними СБУ, наразі розслідується п’ять кримінальних проваджень:

щодо ймовірних замовників, організаторів, пособників;

щодо обставин злочину — підпал лісу, його незаконна вирубка та розкрадання бюджетних коштів;

щодо правоохоронців, які неналежно розслідували злочин.

Генпрокуратура 30 жовтня передала СБУ провадження щодо правоохоронців у справі про вбивство Гандзюк. У спецслужбі вважають, що Гандзюк замовили декілька осіб.

Увечері 4 листопада у 40 містах України та світу відбудеться акція «Рік без Каті». Одна з них запланована на 19.00 на вулиці Банковій у Києві (біля Офісу президента). На неї батько Катерини запросив президента України Володимира Зеленського.