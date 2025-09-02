Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія. Фото: Суспільне

Ракурс

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Також змінено раніше повідомлену підозру. З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінили на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) Кримінального кодексу України. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. З огляду на зміни прокуратура доручила подальше досудове розслідування слідчим СБУ.

Раніше справу кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Слідство вела Національна поліція.

Як відомо, сьогодні підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрали запобіжний захід — тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Фігурант визнав свою провину під час спілкування з журналістами. Зловмисник заявив, що вбивство Парубія було «помстою українській владі». Тепер він хоче, щоб його обміняли на українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Чоловік хоче знайти тіло свого сина.

Нагадаємо, 30 серпня колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія було вбито на одній із вулиць Львова вісьмома пострілами. Наступного дня на території Хмельницької області було затримано підозрюваного у вбивстві.