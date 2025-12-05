Ракурсhttps://racurs.ua/
Розстріл українського бійця. Фото: ОГП
Розстріл українського бійця на Донеччині підтвердив Офіс генпрокурора
Страту українського військового на Донеччині підтвердили правоохоронці.
Під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське на Сіверському напрямку російський загарбник знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського воїна. Коли захисник вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, росіяни із засідки розстріляв його. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.
Зазначається, що поранений воїн ЗСУ спробував укритися, однак окупант добив його пострілом з автомата.
Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації російського окупанта.
В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином.
Нагадаємо, моніторинговий проект DeepState сьогодні поінформував, що російські загарбники розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, яке південно-західніше міста Сіверська Донецької області.