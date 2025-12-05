Новини
Рашисти розстріляли полоненого українського військового, фото DeepState

Рашисти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському — DeepState

5 гру 2025, 10:27
Російські загарбники розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, яке південно-західніше міста Сіверська Донецької області.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомив моніторинговий проект DeepState.

На відео, опублікованим противником, штурмова група московитів бере в полон солдата Сил Оборони, який виходить з укриття з піднятими руками і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку, — розповіли у DeepState.

Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську, — додали в моніторинговій групі.

Джерело: Ракурс


