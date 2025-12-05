Рашисти розстріляли полоненого українського військового, фото DeepState

https://racurs.ua/ua/n210705-rashysty-rozstrilyaly-ukrayinskogo-viyskovopolonenogo-u-svyato-pokrovskomu-deepstate.html

Ракурс

Російські загарбники розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, яке південно-західніше міста Сіверська Донецької області.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомив моніторинговий проект DeepState.

На відео, опублікованим противником, штурмова група московитів бере в полон солдата Сил Оборони, який виходить з укриття з піднятими руками і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку, — розповіли у DeepState.