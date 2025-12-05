Новости
Рашисты расстреляли пленника украинского военного, фото DeepState

Рашисты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском — DeepState

5 дек 2025, 10:27
999

Російські загарбники розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, яке південно-західніше міста Сіверська Донецької області.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомив моніторинговий проект DeepState.

На відео, опублікованим противником, штурмова група московитів бере в полон солдата Сил Оборони, який виходить з укриття з піднятими руками і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку, — розповіли у DeepState.

Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську, — додали в моніторинговій групі.

Рашисти розстріляли полоненого українського військового, фото DeepState

Источник: Ракурс


