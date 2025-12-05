Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, яке південно-західніше міста Сіверська Донецької області.
Про це сьогодні, 5 грудня, повідомив моніторинговий проект DeepState.
На відео, опублікованим противником, штурмова група московитів бере в полон солдата Сил Оборони, який виходить з укриття з піднятими руками і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку, — розповіли у DeepState.
Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську, — додали в моніторинговій групі.