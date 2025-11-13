Російський дрон вбив трьох цивільних на мотоблоці. Фото: прокуратура

Російські окупанти вбили беззбройних мирних мешканців на Харківщині.

Уранці в п’ятницю, 13 листопада, четверо цивільних їхали на мотоблоці до міста Борова, аби отримати пенсію та гуманітарну допомогу. Однак дорогою, поблизу Новоплатонівки, загарбники спрямували по них FPV-дрон. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Внаслідок влучання на місці атаки двоє жінок загинули, а чоловік помер від травм дорогою до лікарні. Ще одна особа була поранена.

Правоохоронці вже почали розслідування за ч. 2 ст. 438 (вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 5 листопада окупанти атакували безпілотниками цивільні транспортні засоби в Шосткинському районі Сумщини. Один із безпілотників ворога поцілив по автомобілю, який перевозив хліб у Середино-Будській громаді. Там загинув водій, а троє цивільних були поранені.

А в Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили дроном по трактору, який працював у полі. Поранення дістав 26-річний тракторист.