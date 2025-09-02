Підозрюваному у вбивстві Парубія обрано запобіжний захід

Ракурсhttps://racurs.ua/
Підозрюваний в убивстві Андрія Парубія, фото: Офіс генпрокурора
Галицький районний суд Львова обрав 52-річному підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.
Про це сьогодні, 2 серпня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу — ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
30 серпня Андрія Парубія було вбито на одній із вулиць Львова вісьмома пострілами. Наступного дня на території Хмельницької області було затримано підозрюваного у вбивстві.
Досудове розслідування триває.
