Момент вбивства Андрія Парубія, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n212546-vbyvstvo-andriya-parubiya-rozsliduvannya-zaversheno-video.html

Ракурс

Завершено розслідування вбивства народного депутата України, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 53-річного підозрюваного. Про це сьогодні, 11 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, підозрюваному львів’янину загрожує довічне позбавлення волі:

Йому інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії рф (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436−2 КК України).

Кравченко нагадав обставини вбивства Парубія, яке сталося 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив:

до політика наблизився чоловік, замаскований під кур'єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці;

стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Слідство встановило, що: