Завершено розслідування вбивства народного депутата України, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.
Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 53-річного підозрюваного. Про це сьогодні, 11 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.
За словами Кравченка, підозрюваному львів’янину загрожує довічне позбавлення волі:
Йому інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії рф (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436−2 КК України).
Кравченко нагадав обставини вбивства Парубія, яке сталося 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив:
- до політика наблизився чоловік, замаскований під кур'єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці;
- стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.
Слідство встановило, що:
- 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб;
- з 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Андрія Парубія як ціль для вбивства;
- за вказівками куратора з РФ він отримав пістолет «Макарова» з набоями, стежив за політиком та підготував втечу;
- після злочину намагався знищити докази, однак зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі. Експертизи підтвердили його причетність до вбивства.