Меморіальна таблиця Андрію Парубію у Львові, фото: Андрій Синютка

У Львові сьогодні, 7 жовтня, відкрили меморіальну таблицю на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради (2016−2019 роки) Андрія Парубія.

Таблицю встановили на фасаді будинку на вулиці Єфремова, біля якого політика вбили 30 серпня, повідомляє «Радіо Свобода».

Відкривали таблицю батько і дочка Андрія Парубія.

Йому Путін двічі оголошував йому смертний вирок. Йому не дали охорони… Я казав «бережись» йому, бо знаю, що таке «м*скаль». Він говорив, що на своїй землі, — розповів під час відкриття Володимир Парубій, батько політика.

Також на місці вбивства Парубія висадили дерево у його памʼять і запалили лампадки.

Народний депутат Олег Синютка на своїй Фейсбук-сторінці зазначив, що завтра, 8 жовтня, минають 40 днів із дня вбивства Парубія.

О 11.00 в Архикатедральному соборі святого Юра у Львові відбудеться спільна молитва, а о 16.30 — вечір його пам’яті у великій сесійній залі Львівської обласної ради, — додав він.

Джерело: «Радіо Свобода», Андрій Синютка