Зеленський присвоїв звання Героя України Парубію

Зеленський присвоїв звання Героя України Парубіюhttps://racurs.ua/ua/n209421-zelenskyy-prysvoyiv-zvannya-geroya-ukrayiny-parubiu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, посмертно присвоїв звання Героя України колишньому спікеру Верховної Ради Андрію Парубію, убитому у Львові 30 серпня цього року.
Про це Зеленський повідомив на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України.
Він зазначив, що з початку повномасштабної війни звання Героя України надавалося тільки воїнам — українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті України. За цей час 722 воїна вже стали Героями України, і з них 445 — посмертно.
Саме в День захисників і захисниць, на Покрову, розширюємо ще одну нашу традицію поваги та вдячності, — зазначив Зеленський.
Зеленський повідомив, що підписав укази про присвоєння звання Героя України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку.
Це були особливі люди. І вони теж були захисниками — захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни — Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії, — наголосив він.