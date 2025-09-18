Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Андрій Парубій, фото: Wikimedia Commons

Рада звернулася до Зеленського щодо присвоєння Парубію звання Героя України

18 вер 2025, 12:56
999

Верховна Рада сьогодні, 18 вересня, звернулася до президента України Володимира Зеленського щодо присвоєння звання Героя України вбитому 30 серпня у Львові колишньому голові Верховної Ради народному депутату Андрію Парубію.

За відповідне рішення проголосували 230 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

30 серпня Парубія застрелили у Франківському районі Львова. Згодом затримали ймовірного вбивцю — 52-річного львів’янина. Чоловік заявив, що це вбивство нібито є «особистою помстою українській владі».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів