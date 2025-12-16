СБУ заявила, що знайшла пістолет, із якої стріляли в Андрія Парубія. Фото:

СБУ заявила, що знайшла пістолет, із якої стріляли в Андрія Парубія.

Слідчі спецслужби зібрали нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві нардепа. Саме цей фігурант ліквідував парламентаря на замовлення російських спецслужб. Зловмисник використав для цього пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Про це Служба безпеки України 16 грудня повідомила у Telegram.

У схованці, які кілер облаштував після вбивства, знайшли пістолет з глушником. Саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у нардепа. Також на зброї виявили сліди ДНК убивці.

Також правоохоронці отримали відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та «звітує" про це своєму кураторові з Росії. Цю зброю, як стверджують в СБУ, планували використати й для інших убивств.

У спецслужбі нагадали, що фігуранту раніше повідомили про підозру за ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю), ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та чч. 1, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що після вбивства Андрія Парубія кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області, звідки планував нелегально потрапити до сусідньої країни.