Російський агент намагався вбити українського військовослужбовця.

У Запоріжжі українські правоохоронці запобігли замовному вбивству офіцера ЗСУ, який проходив реабілітацію після поранення на передовій. Російська ФСБ заманила українського захисника у міську промзону під виглядом «побачення». На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на профільному сайті, але замість неї прийшов кілер у балаклаві. Про це 21 січня повідомив прес-центр СБУ.

Найманий убивця напав на військового зі спини й завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події.

Поранений офіцер наразі перебуває в реанімації, він у важкому стані. Кілера вже розшукали та затримали у його родичів. Ним виявився 25-річний місцевий безробітний, якому після «тестових» підпалів у місті ворог доручив вбити офіцера ЗСУ.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічний строк та конфіскація майна.

