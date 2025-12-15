СБУ зірвала замах на провідного працівника оборонного заводу в Запоріжжі. Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція попередили замах на посадовця оборонного підприємства у Запоріжжі.

Російський агент, яким виявився 23-річний безробітний житель обласного центру, готував фізичну ліквідацію провідного спеціаліста місцевого оборонного заводу. Зловмисник збирав інформацію про графік роботи посадовця, маршрути пересування та організував спостережний пункт біля КПП підприємства. Також він знімав відео й стежив за працівником. Про це 15 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також зрадник відстежував місця дислокації Сил оборони у Запоріжжі для можливих ударів КАБами. Зловмисника затримали під час проведення дорозвідки поблизу військового транспорту. У нього вилучили смартфон із доказами роботи на окупантів.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

